Нині на Луганщині 80% шкіл — українськомовні. Навіть російськомовні батьки розуміють, що в Україні діти здобуватимуть освіту тільки державною мовою, тож є спільне з освітянами прагнення вчити дітей українською уже з першого класу.
«На Луганщині до 80% шкіл україномовні, але в таких містах обласного підпорядкування, як Сєверодонецьк і Лисичанськ, залишаються навчальні заклади, де викладають у класах першого ступеня двома мовами — державною та російською. Таких шкіл в області 11. Але нині дедалі більше вчителів і батьків схиляються до того, що дитина має здобувати освіту державною мовою. І з першого класу треба навчати дітей українською. Тож ми над цим працюємо», — розповів під час брифінгу в ОДА директор обласного департаменту освіти і науки Юрій Стецюк.
За його словами, є й проблеми стосовно самих педагогів: деякі вчителі з тих, хто давно закінчив вищі навчальні заклади й викладають конкретні дисципліни, самі потребують перенавчання державною мовою. Щоб допомогти освітянам удосконалити їхні знання з української мови, організовано спеціальні курси в Луганському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти.
«Плануємо, що наступного навчального року всі перші класи області навчатимуться українською мовою. Спротиву немає», — підкреслив Юрій Стецюк.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»