В Україні на часі потреба створити енергетичну біржу й прозорий ринок вугілля. Завдяки цьому імпортоване й вітчизняне вугілля продаватимуть у ринкових умовах, що принципово важливо для уряду. Першими паростками нових відносин стало те, що від 2016 року завдяки відповідним урядовим рішенням компанія «Укргазвидобування» працює на енергетичній біржі. Таку інформацію в ефірі одного з телевізійних каналів оприлюднив після позачергового засідання уряду Прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

Уряд ліквідував корупційні схеми, що існували в газовій сфері, встановивши єдину ринкову ціну на газ. «Їм для того була потрібна низька ціна на газ, щоб вони самі його купували, а на вас потім списували. Тому що те, що люди платили менше, потім «Нафтогаз» отримував прямими коштами. Наприклад у 2014 році 114 мільярдів гривень отримав напряму з бюджету. Це майже весь Пенсійний фонд. Це ваші кошти, кошти українців, — емоційно наголосив Володимир Гройсман. — Ми цю схему ліквідували і вважаємо, що цей ринок має бути абсолютно прозорим».

Ще одним ключовим завданням цього року стане пропозиція нової пенсійної системи, покликаної забезпечити справедливість підвищення пенсій та скорочення дефіциту Пенсійного фонду. За словами Володимира Гройсмана, сьогодні пенсійна система несправедлива: «Працював — не працював, отримуєш мінімальну пенсію. Я з цим категорично не згоден».

Нова пенсійна система дасть змогу підвищити пенсії українцям і до 2024 року зробити Пенсійний фонд бездефіцитним, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ. «У 2017 році це найголовніше завдання для країни. Українці з такою пенсійною системою далі жити не можуть».

А запроваджена урядом програма стимулювання сільськогосподарського машинобудування дасть змогу виробити цього року вітчизняної техніки на понад 3 мільярди гривень, збільшивши її частку на ринку до 30%. «Це означає, що навколо цього буде створено десятки тисяч робочих місць», — оптимістично запевняє глава уряду.

Загалом у структурі економіки країни промислові виробництва займають 31%. «Я недаремно сьогодні відвідую промислові підприємства, бо вважаю, що наша промисловість має величезний потенціал для розвитку, нам потрібно лише створити умови. І ми такі умови почали створювати», — вів далі Володимир Гройсман. Адже розвиток національної економіки належить до одного з головних пріоритетів чинного уряду.

Саме заради цього розпочато «капітальний ремонт» країни, розвиток енергетики, нарощування видобутку українського газу, реалізують інші заходи у напрямі досягнення енергетичної незалежності.

Серед іншого розроблено програми, спрямовані на підтримку металургії, поглиблення сільськогосподарського виробництва. Уряд постійно працює над упровадженням програм імпортозаміщення в усіх секторах економіки для збільшення кількості робочих місць для наших співгромадян.

Торік у IV кварталі ВВП країни показав зростання у 4,7%. Це свідчить, що запроваджувані урядом програми дають позитив. «Маємо бути енергонезалежною, економічно сильною та соціально справедливою країною. Це моє завдання як Прем’єр-міністра, я щоденно над цим працюю. І вважаю, що маємо всі можливості для того, щоб у українців були вищі заробітні плати, справедливі пенсії, щоб українці їздили нормальними дорогами, у нормальних потягах, щоб завдяки децентралізації ми отримали доступ до якісних дитячих садочків, шкіл, охорони здоров’я», — так окреслив своє завдання Володимир Гройсман, запевнивши, що ті заходи, яких нині вживає уряд, неодмінно матимуть позитивний ефект.

«Ми здатні і обов’язково досягнемо успіху. Успіх означає лише єдине — підвищити якість життя людей: від людей похилого віку до дитини, — резюмував Прем’єр-міністр. — Я займатимуся реальним сектором економіки, допомагатиму розвивати українське виробництво, залучатиму інвестиції, підніматиму людям заробітну плату і все робитиму для того, щоб країна розвивалася. З нормальним вдалим управлінням можемо досягти успіху».

Михайло ЮРЧЕНКО

для «Урядового кур’єра»