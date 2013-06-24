Під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля відбулася нарада щодо реалізації проєктів зі спорудження укриттів у закладах загальної середньої освіти. У заході взяли участь віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, віцепрем’єр-міністр — міністр національної єдності Олексій Чернишов, міністр освіти і науки Оксен Лісовий, голова Держагентства відновлення Сергій Сухомлин, представники міністерства фінансів, голови ОВА.

«Безпечність освітнього процесу — ключова умова для навчання дітей і важливий чинник для повернення українських родин з-за кордону. Саме тому розбудова надійної інфраструктури захисту у школах залишається одним із пріоритетів уряду», — наголосив Денис Шмигаль.

Він зазначив, що цього року регіони отримали від держави субвенцію обсягом 6,2 млрд грн на будівництво укриттів у школах. У 100 громадах 22 областей заплановано реалізацію 144 проєктів.

На нараді з інформацією щодо темпів втілення зазначених ініціатив виступили голови обласних адміністрацій.

«Очікуємо, що всі надані кошти буде ефективно використано й об’єкти завершать до кінця року. Це питання на контролі профільних міністерств. Уряд ретельно координуватиме процес з ОВА. Маємо надати змогу всім дітям безпечно навчатися в очному режимі», — наголосив Прем’єр.

Окремо глава уряду доручив активізувати роботу щодо будівництва укриттів у дошкільних закладах освіти.

«Продовжуємо працювати над створенням безпечного, доступного і якісного освітнього середовища у всій Україні», — зазначив Денис Шмигаль, повідомляє Департамент комунікацій Секретаріату КМУ.