«Починаємо тиждень у Гаазі. Реєстр збитків, майбутня компенсаційна комісія та трибунал — це конкретні юридичні кроки до справедливості. У столиці міжнародного права працюємо заради тих, хто втратив дім, рідних, майбутнє. Очолюю українську делегацію на дипломатичних перемовинах щодо Конвенції про міжнародну компенсаційну комісію для України. Робимо все, аби російська агресія отримала не тільки моральний осуд, а й матеріальні наслідки», - зазначила Мудра.

Як повідомляв Укрінформ, у Гаазі відбулося перше засідання Міжурядового переговорного комітету щодо міжнародного договору зі створення Комісії з розгляду заяв для України - другого невідʼємного елемента міжнародного компенсаційного механізму.

Участь в офіційних переговорах щодо укладення міжнародної угоди про створення компенсаційного механізму беруть представники 54 держав, ЄС і Ради Європи.

У березні 2025 року Реєстр збитків для України та Офіс генерального прокурора підписали Угоду про обмін електронними даними, який допоможе компенсаційній комісії у майбутньому знаходити обґрунтування для поданих заяв про відшкодування збитків.

Джерело: Укріформ