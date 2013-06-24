З початку цього року АРМА перерахувало до Державного бюджету понад 1,2 мільярда гривень, спрямованих в основному на оборонні потреби держави.

Про це під час брифінгу повідомив керівник АРМА Дмитро Жоравович, передає Урядовий портал.

За його словами, більшу частину вказаної суми складають кошти, вкладені АРМА у купівлю військових облігацій – Агентством придбано вже 4 пакета цінних паперів на загальну суму понад 866 мільйонів гривень. Придбання ще одного пакету вартістю 372 мільйони наразі погоджується урядом.

«Враховуючи кошти, перераховані за рішенням суду на потреби ГУР Міноборони, а також надходження, які забезпечили управителі активами, за час війни АРМА загалом перерахувало до бюджету 1,2 мільярда гривень. Це в десятки разів перевищує суми перерахувань за попередні роки та доводить ефективність ініціативи АРМА щодо використання інструменту військових облігацій», - зазначив т.в.о. Голови Національного агентства.

Очільник відомства також повідомив, що у зв’язку із труднощами пошуку управителів в нинішніх реаліях, під час війни зростає значення реалізації арештованого майна на торгах. За останні 11 місяців АРМА продало арештоване майно, у тому числі російське, на понад 980 мільйонів гривень, що у кілька разів більше, ніж сума продажів за всі попередні роки разом взяті. Відповідно, рекордного значення досягнув депозитний портфель АРМА у державному банку, який станом на сьогодні складає майже 1,5 мільярда гривень. Ці кошти Нацагентство буде й надалі використовувати для фінансування оборонних потреб держави.