Цьогоріч Україна на 70-му Міжнародному Франкфуртському книжковому ярмарку представлена національним стендом, організаторами якого третій рік поспіль є Міністерство культури України у співпраці з Українським інститутом книги, Міністерством закордонних справ та Українською асоціацією видавців та книгорозповсюджувачів.
Це один з найбільших та найпрестижніших книжкових форумів світу, який стартував у м. Франкфурт (Німеччина). Учасниками цієї культурної події стали більш ніж 7 100 учасників із понад 100 країн світу. Цей рік знову залучить багатьох провідних діячів телебачення, культури та політики. У програмі: міжнародні зустрічі, авторські переговори та обговорення з експертами, окрема програма для дітей та молоді, презентації з літератури та історії в незвичайних та особливих місцях по всьому місту.
"Франкфуртський книжковий ярмарок – це важлива міжнародна іміджева подія. Саме тому участь України в такому високому представленні має демонструвати динаміку, адже це найкраща можливість говорити про себе, про свою відкритість для світу, показати свій потенціал, різноманіття та мислення. Наш стенд та культурна програма націлені на те, щоб зацікавити відвідувачів, запам’ятатись їм та дозволити справді відчути Україну. Переконаний, що ідея нашого стенда, її візуальне втілення, ділова та культурна програма дозволять виконати завдання, які ми перед собою ставили, готуючись до цієї події – популяризувати українську книгу, українських авторів та видавництва, налагоджувати співпрацю із закордонними партнерами, а головне, що відвідувачі нашого стенда зможуть сказати: "Так, я зміг відчути Україну", – говорить Міністр культури України Євген Нищук.
На стенді площею 140 кв. м, офіційне відкриття якого відбудеться 10 жовтня, представлені 16 українських видавництв: "Видавництво Старого Лева", "Фоліо", "Клуб сімейного дозвілля", "Наш формат", "Видавництво Івана Малковича "А-ба-ба-га-ла-ма-га", "Навчальна книга – Богдан", "Фонтан казок", "САМІТ-Книга", "КМ-Букс", "Перун", "Брайт Букс", "Либідь", "АРТ НЕЙШН", "Маміно", Агенція культурного розвитку. А також дві експозиції з книжками найкращих українських ілюстраторів та краєзнавчою літературою. У межах стенда організовано бізнес-зони, де видавці зможуть провести перемовини з іноземними видавцями та представниками міжнародних інституцій.
Гасло українського національного стенда – Senses of Ukraine / ВідЧУТИ Україну. Поєднання двох значень слова «Senses» – відчуття і смисли. Основне завдання – через 5 відчуттів показати, що таке Україна.
Візуальний куратор національного стенда – Андрій Лінік, медіа-художник, історик мистецтва, куратор мультимедійних концептуальних проектів у оформленні використав різноманітні технічні пристрої та прийоми, через які транслюватиметься інформація про Україну (географію, мову, сучасних людей, традиції), ситуацію на книжковому ринку, а також найвідоміших українських авторів та ілюстраторів. Серед них: «кімната тиші», де можна почути звуки української мови та українські мелодії, спеціальні екрани, де розміщуються відповідні інформаційні картини, які буде видно тільки у спеціальних окулярах, ролики з різних куточків України.
У рамках роботи стенда буде представлена культурна програма, учасниками якої є: український та американський історик, директор Гарвардського українського наукового інституту Сергій Плохій; українська письменниця, перекладачка, співзасновниця міжнародного фестивалю "Острів Європи", лауреатка премії "Книга року ВВС-2017" та премії імені Джозефа Конрада Катерина Калитко; письменниця, авторка романів "Синдром листопаду", "Дім для Дома" Вікторія Амеліна; літературний критик, теле- та радіоведучий, журналіст Євгеній Стасіневич; політичний та громадський діяч Мустафа Джемілєв; громадський діяч, журналіст, співавтор книги "Незламний" про Мустафу Джемілєва Алім Алієв.