З'явилися результати ХVIII радіодиктанту національної єдності. За 18 років існування радіодиктанту учасникам вдалося побити всі рекорди: 311 осіб написали диктант без помилок.
Про це заявила куратор радіодиктанту національної єдності Аліна Акуленко, повідомляє UA: Українське радіо.
"Варто зазначити, що 311 - це кількість людей, які бездоганно написали радіодиктант. Але ще 1004 людини допустили одну незначну помилку, наприклад, мають у тексті дрібну описку. Тобто, з точки зору лінгвістики в більшості випадків - це не помилка. Але якщо мова йде про мовний конкурс і роботи без єдиної помилки, то перевіряюча комісія такі роботи размежовувала", - сказала Аліна Акуленко.
За даними куратора радіодиктанту цього року свої роботи надіслали 32 тис 799 учасників. При цьому, півтори тисячі з них показали високий рівень знання української мови. Як стверджує Аліна Акуленко, це хороший результат, адже в самому диктанті було багато орфограмм і знаків.
За даними куратора радіодиктанту найчастіше учасники помилялися в правилах пунктуації. Багато змінювали один символ на інший, при цьому спочатку написавши правильно і виправивши на неправильний варіант.
Роботи з написаним радіодиктантом приходили з кожної області України. Найактивнішими учасники були у Чернігівській, Івано-Франківській та Полтавській областях. Були учасники, які надсилали свої листи на електронну пошту не вказуючи точної адреси звідки вони, а лише натякаючи на те, що знаходяться в Криму чи на окупованій території.
"З тимчасово окупованих територій ми отримали чимало листів. І якщо деякі з авторів відкрито вказували своє місце перебування, то деякі обмежувалися нікнеймами і натяками. Тому, ймовірно, мірятися "кількістю" учасників у цій ситуації не доводиться. Бо надіслати на адресу Українського радіо паперовий лист з Криму - це вже маленький подвиг", - сказала куратор радіодиктанту Аліна Акуленко.
Варто зазначити, що участь у радіодиктанті взяли навіть за межами України. Свої роботи надіслали мінімум з 15 країн, у тому числі з Португалії, США, Італії, Іспанії, Великобританії, Туреччини, Лівану та інших.
Всі переможці ХVIII радіодиктанту національної єдності, які написали диктант без помилок, отримають книжки і сертифікат на екскурсію до Музею телебачення.
Фото Руслана КАНЮКИ, «День»