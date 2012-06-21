Дивлячись на роботи Адама Макаренко (Adam Makarenko), можна припустити, що його фантастичні ландшафти являються продуктом графічних редакторів, однак на ділі все ще складніше, ніж здається. Адам Макаренко — фотограф, і для створення своїх творів виготовляє мініатюри, які врешті решт перетворюються в справжні неземні світи.
Його надихають думки про можливе існування життя на інших екзопланетах (планети поза Сонячною системою), фотограф починає роботу зі створення мініатюрної планети, яка може поміститися в долоні.
Враховуючи скрупульозну увагу до деталів та реалістичність моделей, простота використаних для створення мініатюр матеріалів — дивовижна. Для виготовлення планет фотограф використовує монтажні піну та гіпс, а для створення ландшафтів використовує цемент та фарбу.