Видання The Sun опублікувало матеріал, у рамках якого біолог Еллісон Вілсон і вірусолог Джонатан Латем розповіли про нову теорію виникнення коронавірусу, що спричинив пандемію COVID-19. Так, на думку вчених, коронавірусна інфекція нового типу могла пристосуватися до людського організму в Китаї ще вісім років тому.
Ця теорія ґрунтується на виявлених вченими записів лікарів, які лікували гірників китайської провінції Юньнань. Відомо, що робітники протягом двох тижнів займалися чищенням шахт від відходів життєдіяльності кажанів. Згідно з даними джерела, лікарі відзначали у працівників симптоматику, яка відповідає коронавірусу. Зокрема, у пацієнтів піднімалася температура, був присутній сухий кашель, болі в кінцівках, а також розвивалася пневмонія. Відзначається також, що деяким пацієнтам було потрібне підключення до апаратів ШВЛ. Всього з шести інфікованих гірників вилікуватися вдалося лише трьом. Троє чоловіків померли.
За даними вчених, аналізи пацієнтів видали позитивний результат на коронавірусну інфекцію COVID-19.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»