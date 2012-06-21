Дитячі свята, наприклад дні народження, можуть ставати джерелом поширення COVID-19, попереджають фахівці Гарвардської медичної школи.

Автори роботи вивчили поширення COVID-19 після святкувань днів народжень у січні-листопаді 2020 року в 2,9 млн квартир і приватних будинків, в яких проживали понад 6,5 млн осіб. Дні народження виявилися пов'язані з більш високим поширенням COVID-19, причому найчастіше зараження були пов'язані саме з днями народження дітей.

Безперечно, що свята на честь дня народження дитини влаштовуються частіше і на них збирається більше людей, вважають вчені. Перебуваючи на невеликій, погано вентильованій території, гості навряд чи використовують маски, що призводить до більш високого ризику зараження.

Дослідники підкреслюють, що використовували адміністративні дані, а не записи про лабораторно підтверджені випадки, тому реальна ситуація може відрізнятися. Крім того, в роботу не потрапили дані про безсимптомні випадки хвороби, коли пацієнти не зверталися до лікарів.