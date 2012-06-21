Кожен сотий пацієнт з COVID-19 страждає від пневмотораксу, попереджають фахівці Кембриджського університету. Про це вони розповіли в статті в журналі European Respiratory Journal.
При пневмотораксі в плевральній порожнині накопичується повітря, що потрапило туди зовні або зсередини. Це призводить до збільшення тиску в плевральній порожнині, спадання легені, і, як наслідок – проблем з диханням. Дослідники звернули увагу, що у хворих COVID-19 попадається пневмоторакс, викликаний перфорацією лнгенів. При цьому вони не знаходилися на ШВЛ і не ставилися до групи ризику розвитку пневмотораксу.
Проаналізувавши відомі випадки, вчені встановили, що пневмоторакс спостерігається у 0,91% пацієнтів з COVID-19 – тобто, майже у кожного сотого. Вижити вдавалося 63% таких пацієнтів, переважно молодим. Пневмоторакс зустрічався у чоловіків в три рази частіше, ніж у жінок – можливо, це пов'язано з більш тяжким перебігом COVID-19 у чоловіків в цілому. Показники виживаності у чоловіків і жінок не розрізнялися.
Причиною перфорації легень дослідники вважають кісти, які при COVID-19 можна спостерігати у пацієнтів на рентгені. Вони закликають лікарів уважніше ставитися до стану пацієнтів і при підозрі на пневмоторакс якомога швидше вживати необхідних заходів.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»