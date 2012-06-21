Дослідження, проведене в університеті Гонконга, показало, що коронавірус може продукувати втричі більше патогенних мікроорганізмів, ніж інші смертельні віруси, як наприклад, SARS.
Посилаючись на публікацію в South China Morning Post, це дослідження є першим у своєму роді. Воно засноване на аналізі тканини легенів пацієнтів з COVID-19.
З'ясувалося, що Sars-CoV-2 може розмножуватися, продукуючи нові патогени, приблизно 100 разів протягом 48 годин, у той час як для вірусу SARS ці показники як мінімум у п'ять разів менші. Новий вірус також викликає більш повільні відповідні імунні реакції організму.
«Вірус схожий на ніндзя, швидко переміщаючись і розмножуючись всередині організму з більш низьким рівнем інтерферонів і запальною реакцією», -
заявив Джаспер Чан Фок-Ву, доцент з гонконгської медичної школиHKU.
Легкі симптоми або їх відсутність зробили цей вірус особливо важким для стримування, і вчені попередили, що зусилля з розробки вакцини від коронавірусу повинні бути прискорені. За оцінкою вчених, пандемію необхідно стримати до липня, в іншому випадку вона прийме загрозливих масштабів.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»