Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Роботу світового авіаринку та авіаційних компаній не буде відновлено, ні в 2021, ні в 2022 роках. Ринок стане «на ноги» лише у 2023 році.
Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав президент авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) Євген Дихне.
На його думку, раніше за всіх, відновлення торкнеться перельотів на середню дальність. Тому до цієї справи буде залучено відповідний авіаційний парк.
Також Євген Дихне вважає, що виручка світових авіакомпаній цьогоріч впаде на 314 мільярдів доларів.
Слід зазначити, що раніше цьогорічні втрати світових авіакомпаній унаслідок пандемії коронавірусу, як повідомляла Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA ), станом на 5 березня 2020 року, можуть становити 113 мільярдів доларів. 24 березня 2020 року організація уточнила свій прогноз — зниження доходів на 252 мільярдів доларів.
Євген Дихне також переконаний, що авіакомпанії світу відмоляться від надання гарячого харчування та упакованих страв, які зазвичай подавалися на багатьох рейсах. Також, на думку, фахівця, реєстрація на рейси буде безконтактною і авіакомпанії відмовляться від перевезення багажу в салонах літаків.
На переконання пана Дихне, буде значно прискорено процеси виведення із флоту старих літаків. Експерт натякає на те, що тепер на ринку значно посилиться значення лізингових компаній, які будуть у більшій мірі, ніж раніше, надавати свої послуги щодо купівлі літаків. Натомість він же вважає, що на ринку лізингу буде перенасичення, тому лізингові компанії вдаватимуться до зниження своїх розцінок та реструктуризації боргів авіакомпаній.
Як повідомляв у середині квітня 2020 року «Урядовий кур’єр», МАУ у період заборони перевезення пасажирів, вирішила займатися перевезенням вантажів просто у салонах пасажирських літаків. Компанія використовує для таких цілей літаки Boeing 767 і Boeing 737.