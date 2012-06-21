Загальна статистика захворюваності на коронавірус по Києву така: серед захворілих 44% жінок – це 574 випадки, 56% чоловіків – 724 випадки. Серед хворих 80 дітей – 43 хлопчика та 37 дівчаток. Це близько 6% від усіх киян, уражених вірусом.
Про це під час брифінгу 28 квітня повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.
Також, за його словами, серед хворих на COVID-19 у столиці 120 медпрацівників, це 9%. Служителів церви – 179 осіб, або 14%.
За віковими категоріями: від 18 до 29 років – 205 випадків, або 15%; від 30 до 49 років (найбільш вражена категорія) – 43%, або 564 випадки; від 50 до 65 років – 11%, або 148 випадків.
Столичний голова зауважив, що літні кияни, на щастя, дослухаються до порад влади і, за можливості, не наражають себе на небезпеку. Але послаблення обмежувальних заходів відбудеться лиш тоді, коли динаміка захворюваності суттєво знизиться.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»