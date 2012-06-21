Відбулося засідання урядового антикризового штабу з протидії поширенню в Україні COVID-19. За підсумками роботи Прем’єр-міністр Денис Шмигаль затвердив новий посилений план антикризових профілактичних заходів щодо боротьби з поширенням коронавірусу й доручив міністрам та керівникам центральних органів виконавчої влади їх здійснити.
Зокрема, вони мають переглянути запаси держрезерву щодо забезпечення засобами індивідуального захисту населення з урахуванням тримісячної потреби і до 11 березня визначити обсяг коштів, необхідний для поповнення держрезерву.
Очільник уряду доручив подати інформацію про вітчизняних виробників індивідуальних засобів захисту і з’ясувати, чи здатні вони забезпечити попит населення й медзакладів на індивідуальні засоби захисту. Керівника Антимонопольного комітету зобов’язано забезпечити виконання закону про економічну конкуренцію і захист прав пацієнтів під час роздрібної торгівлі засобами захисту, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.
Міністерству охорони здоров’я наказано розробити комунікаційний план щодо визначення алгоритмів дій, якщо буде виявлено хворих на недугу, спричинену коронавірусом, і довести його до відома місцевих органів влади. А також напрацювати питання створення мережі центрів з контролю і профілактики захворювань.
Необхідно передбачити огляд медпрацівниками або працівниками Держприкордонслужби всіх, хто прибуває в Україну з-за кордону та через контрольні пункти в’їзду-виїзду з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей і Автономної Республіки Крим. Доручено забезпечити чергування в пунктах пропуску реанімаційних і автомобілів швидкої.
До 11 березня МОЗ та Міністерство фінансів зобов’язані подати пропозиції щодо збільшення фінансування на закупівлю лабораторними центрами Міністерства охорони здоров’я виробів медичного призначення, засобів індивідуального захисту й діагностичних матеріалів, а також тест-систем для визначення коронавірусу.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»