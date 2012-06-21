Василь БЕДЗІР,

«Урядовий кур’єр»



За останні два тижні ситуація на Закарпатті з захворюваністю на коронавірус значно ускладнилася. До міст Ужгород, Берегово, Перечин, а також Ужгородського, Перечинського та Великоберезнянського районів, віднесених до «червоної» зони минулого тижня, мають шанс потрапити місто Чоп, Виноградівський і Свалявський райони.

Про це повідомила завідувачка відділу епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних захворювань Закарпатського обласного лабораторного центру МОЗ України Вікторія Тимчик.

Голова Закарпатської облдержадміністрації Олексій Петров заявив також, що висока динаміка захворюваності може змусити владу вдатися до локдауну вихідного дня в усіх без виключення районах.

«Ми будемо запроваджувати локдаун або ж карантин вихідного дня для в усіх районах Закарпаття. Можливо, це станеться навіть цього тижня», — сказав Петров.

Інше нововведення очікує на заробітчан. За словами голови облдержадміністрації, рішення багатьох європейських країн про запровадження локдауну «виштовхує» краян із заробітків додому. Відтак високою є ймовірність перенесення інфекцій від хворих, що приїжджатимуть з-за кордону. Тож тепер у області вишукують можливості проходження ними обсервації у спеціальних місцях.

Місцева влада розгортатиме і пункти для приймання хворих на коронавірусну інфекцію, які повинні дозволити розмістити загалом тисячу пацієнтів. Таке завдання стоїть відповідно до урядового розпорядження. Найімовірніше, хворих розміщуватимуть в лікарнях і медзакладах, які дотепер не використовувалися для приймання хворих на COVID-19.