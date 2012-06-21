На Вінниччині підприємці мають змогу одержати підтримку з обласного бюджету. В обласній програмі розвитку малого і середнього підприємництва на нинішній рік передбачено 1,5 мільйона гривень для надання часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими на реалізацію інвестиційних проектів, а також 300 тисяч гривень для фінансової підтримки бізнес-планів для підприємців-початківців (стартапи). За час проведення конкурсу з липня цього року фінансову підтримку одержали 7 підприємств на загальну суму понад 538 тисяч гривень. Компенсацію надають обсягом 100% облікової ставки НБУ на суму не більш як 100 тисяч гривень одному суб’єктові підприємництва. В області триває добір претендентів на отримання вищеназваної допомоги.
«У конкурсі можуть брати участь фізичні особи-підприємці та юридичні особи, які зареєстровані та здійснюють підприємницьку діяльність в області не більш як два роки і запропонують чи підготують бізнес-плани, що передбачають створення нових напрямів або розширення наявних видів діяльності, спрямованих на реалізацію економічної ініціативи у сфері малого та середнього бізнесу. А також забезпечать створення нових робочих місць та досягнення економічного ефекту», — зазначила директор Агенції регіонального розвитку Вінницької області Наталія Гижко.