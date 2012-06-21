Гідні умови для тренувань створено на обласній фізкультурній базі «Олімп». Разом зі спортсменами з Харківської та Луганської областей, Києва приїхали члени збірної команди України на чолі з головним тренером національної збірної зі стрибків у воду луганчанкою Тамарою Токмачовою.
На юних стрибунів у воду чекає насичена програма загальнофізичної підготовки: тренування у сухому і тренажерному залах, басейні, легкоатлетичні заняття на свіжому повітрі. За словами Тамари Токмачової, спортсмени в захваті від кремінської природи та обласної бази.
«Мені дуже приємно приїжджати на рідну луганську землю й бачити, як рік у рік база «Олімп» стає кращою, сучаснішою. Нині тут є всі необхідні умови для проходження навчально-тренувальних зборів із загальнофізичної підготовки спортсменів», — підкреслила головний тренер.
Як відомо, в області триває модернізація обласного фізкультурного центру «Олімп» у сучасну базу олімпійської та паралімпійської підготовки спортсменів. На шляху до цього введено в експлуатацію сучасний 25-метровий басейн, збудовано залу важкої атлетики та облаштовано поля зі штучним покриттям.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»