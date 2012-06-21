Українські виробники цукру готові суттєво зменшити ціну на товар. Причиною стало перевиробництво продукту.
Такі дані, посилаючись на профільну асоціацію «Укрцукор», наводить газета "Сегодня".
Вартість цукру на вагу в Україні за останні 2 місяці знизилася на 25%. Раніше цукор коштував 16–16,5 грн/кг, тепер — 12–12,25 грн/кг.
Падіння цін на товар експерти пояснюють його перевиробництвом. Цього сезону (осінь–зима) всі українські цукрові заводи зварять 2 мільйони тонн цукру. Для порівняння — минулого року було виготовлено 1,6 мільйона тонн.
Крім того, за результатами 2016–2017 маркетингового року Україна експортувала 769,3 тисячі тонн цукру. Це — абсолютний рекорд за всі роки незалежності.
«Зараз ціни на цукор у нас нижчі за світові на 1,5–2 грн/кг, але до січня вирівняються», — розповів директор Асоціації постачальників торговельних мереж Дорошенко.
За його словами, заводи зараз готові продати цукор дешевше, щоб отримати «живі» гроші для погашення кредитів і виплати зарплати співробітникам.