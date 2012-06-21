Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
В останні роки площі під цукровими буряками на Черкащині значно скоротилися. Втім — як і в інших регіонах. Аграрії змушені скорочувати посівні площі під цінною технічною культурою зокрема через несприятливу цінову ситуацію. Нинішнього року в Україні, за даними Національної асоціації цукровиків України «Укрцукор», «солодких» коренеплодів посіяли на 13% менше, ніж попереднього року. У результаті, маємо найменші посівні площі за останні три роки.
За словами експертів, загалом у поточному сезоні інтерес до вирощування цукрових буряків згасає, адже в господарствах не побачили на своїх полях бажаної картини. Хоч і сподівалися, що дощі можуть поліпшити ситуацію.
Так, умови для вирощування цукрових буряків цього року простими назвати не можна. Разом з тим дощові червень та липень, які спричинили низку ускладнень зі збиранням урожаю та втрати зерна і в кількості, і в якості, повністю змінили ситуацію на площах з буряками — до оптимальних значень поповнили вологозапаси ґрунту, що сприяло активним приростам та збільшенню маси. Тому, незважаючи на спеку та посуху в серпні та на початку вересня, середня маса кореня на Черкащині випереджає середні багаторічні показники та зокрема минулого року. За розрахунками агрометеорологів, середньообласний урожай цукрових буряків очікується хоч і не рекордний — близько 430 центнерів з гектара, проте дещо більший, ніж у попередньому році (404 центнери).
Як зауважують буряківники, хоч цукру для внутрішнього споживання буде вдосталь, проте негативний вплив кон’юнктури внутрішнього ринку демотивує гравців вирощувати цукрові буряки та залучати інвестиції у цукрову галузь України.