Вітчизняні цукрові заводи завершили сезон цукроваріння, який стартував 30 серпня 2018 року, і виробили за його підсумками 1,82 мільйона тонн цукру. «У сезон працювали 42 цукрових заводи, які переробили 13,6 мільйона тонн цукрових буряків, що майже на 10% менше, ніж торік. Через скорочення посівних площ і кількості сировини ми й отримали на 15% менше цукру», — цитує УНІАН повідомлення прес-служби Асоціації цукровиробників України «Укрцукор».
Ще однією причиною скорочення виробництва цукру цього сезону стала низька якість сировини. Так, в асоціації нагадали, що торік аграріям вдалося отримати рекордну врожайність цукрових буряків, при цьому їхня цукристість була низькою — лише 16,47%.
Попри це, обсягу вистачить для забезпечення внутрішньої потреби України й реалізації зовнішньоекономічних контрактів. Найбільше цукру в цьому сезоні виробили Вінницька область — 424 тисячі тонн, Тернопільська — 227 тисяч тонн і Полтавська — 222,5 тисячі тонн готової продукції.