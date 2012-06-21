Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Компетентні органи Полтавщини підозрюють окремих посадовців об’єднаного автогосподарства департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації у привласнені й збуті пального, яке було призначене для виїзду медиків для надання консультацій жителям найвіддаленіших сіл та селищ області, а також для доставки тяжких хворих до науково-дослідних інститутів України. Начебто підозрювані вносили неправдиві відомості до маршрутних листів службового автотранспорту, а «зекономлені» у такий спосіб талони на пальне продавали. Зараз правоохоронці проводять обшуки у автогосподарствах департаменту, триває слідство.
Це вже не перший випадок у місті, коли чиновники крадуть придбане державним коштом пальне. Слідчі ДБР розслідують справу розкрадання пального посадовцями Головного управління Нацполіції у Полтавській області.