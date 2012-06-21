Завдяки апарату агентства NASA Curiosity на Марсі виявлено метан і не виключено, що це є ознакою наявності там життя. Наразі вчені сперечаються про існування біологічних видів на Червоній планеті. Нині переважають три основні теорії. Згідно з першою, метан виробляють мікроорганізми, що мешкають на Марсі. Друга намагається довести наявність там гарячої води, яка взаємодіє з певними типами ґрунту, в результаті чого і з'явився цей газ. Третя каже про вивільнення метану з-під льодовиків, які є на Червоній планеті в кратерах.
Разом з тим цей газ присутній і на супутнику Сатурна Титані. Але на Титані абсолютно не схожа з Марсом біосфера. Якщо Червона планета – це місце постійних пилових бурь, то Титан відрізняється океанським світом. Там є вуглеводневі озера. Не виключено, на супутнику Сатурна можна зустріти незвичайної форми життя, нетипові для Землі.
Вчені поки що не досягли згоди в питанні про походження метану на Марсі. У будь-якому випадку, наявність цього газу на Червоній планеті може свідчити про існування там життя. Якщо припущення вчених підтвердяться, то люди зіткнуться з конкуренцією під час колонізації Марса. Місії до цієї планеті вже активно готують американці, росіяни і китайці в надії знайти новий будинок і додаткові ресурси для виживання.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»