Рубіжанський міський музей запросив містян на захід «Традиції різдвяних свят». Люди різних поколінь стали учасниками зустрічі Різдва в народних традиціях. До музею запросили вихованців дитсадочка, школярів, студентів і людей похилого віку. Свято розпочалося в залі, де розташована експозиція інтер’єру української хати. Колядували і старі, і малі.
Як повідомляє управління культури, національностей та релігій Луганської ОДА, етнографічна виставка триватиме до кінця січня, тож музей запрошує всіх охочих.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»
для «Урядового кур’єра»