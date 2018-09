Вчені з Науково-дослідного інституту Скріппса в США довели ефективність нової вакцини проти меланоми в експериментах на мишах. У препарат, призначений для боротьби з пухлинами, додавали діпровоцім, що є ад'ювантом, тобто стимулюючою імунітет речовиною. Результати випробування опубліковані в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences.

Дослідники провели тестування близько 100 тисяч хімічних сполук, які могли б підвищити ефективність хіміотерапії в боротьбі з меланомою – рак шкіри. Це дозволило знайти речовину, названу діпровоцімом, яка зв'язується з толл-подібними рецепторами – білками, що активують клітинний імунну відповідь.

В експерименті вчені використовували мишачу модель агресивної меланоми. Ракові пухлини були генетично модифіковані для синтезу яєчного білка овальбуміна, який відіграє роль антигену, що викликає імунну відповідь. Тварини були розділені на три групи відповідно до різними типами терапії. Одні отримували ін'єкції овальбуміна і анти-PD-L1 – препарату, який запобігає стійкість ракових клітин до захисних систем організму. У другій групі гризунів проводилася ін'єкція овальбуміна, анти-PD-L1 і діпровоціма. У третій групі діпровоцім був замінений на інший тип ад'ювантів – галун.

Кожна миша отримувала дві дози препарату, при цьому між ін'єкціями проходив тиждень. Протягом 54 днів миші з другої групи демонстрували стовідсоткову виживаність, гризуни з третьої групи – 25-процентну, а в першій загинули всі. Більш того, вченим не вдалося повторно ініціювати зростання меланоми у тварин, які отримували діпровоцім.

Успішні випробування на мишах не означають, що вакцина з новим ад'ювантом буде настільки ж ефективною для людей. Майбутні випробування повинні будуть це довести.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»