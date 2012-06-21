Вчені з Університету Східної Англії з'ясували, що вживання в день однієї чашки чорниці знижує ризик серцево-судинних захворювань. Про це повідомляється у прес-релізі на MedicalXpress.
У дослідженні взяли участь 138 осіб віком від 50 до 75 років з надлишковою вагою і діагностованим метаболічним синдромом. Учасників експерименту розділили на три групи: першим належало з'їдати по 150 грамів чорниці в день, другим - половину цієї порції, треті не вживали ці ягоди зовсім.
Експеримент тривав півроку. У результаті з'ясувалося, що за цей час в першій групі у добровольців покращився кровообіг, стан роботи серця, зміцнилися судини.
Крім того, вживання чорниці позитивно позначилося на тих, у кого були метаболічні порушення, високий артеріальний тиск, підвищений цукор в крові, а також зайві жирові відкладення на животі і талії.
З’ясувалося, що 150 грамова доза чорниці знижувала ризик серцево-судинних захворювань на 15%. За словами фахівців, це пов'язано з тим, що ягоди багаті антоціанамінами, що зумовлюють червоне, фіолетове і синє забарвлення плодів. Ці речовини знижують запальні процеси в організмі.
ДОВІДКА «УК»
Метаболічним синдромом називають стан, що характеризується збільшенням маси вісцерального (черевного) жиру, зниженням чутливості до інсуліну, а також високим кров'яним тиском. Наявність цього діагнозу збільшує ризик розвитку серцево-судинних захворювань, діабету та інсульту.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»