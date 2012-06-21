Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Уряд Данії виступив за скасування з 1 жовтня всіх обмежень щодо коронавірусу. Це рішення підтримав парламент. За оцінками фахівців, до цього часу буде щеплено 85 відсотків населення. Те, що гаряче обговорювалося в багатьох європейських країнах, скоро стане реальністю на півночі Європи, пише газета Kronen Zeitung.

Це стане можливим, перш за все, завдяки великій швидкості вакцинації данців, аж до 12-15-річних дітей і вагітних жінок. За даними міністерства охорони здоров'я, до кінця липня майже 60% людей старших16 років було повністю щеплено, а 80,5% громадян отримали перший укол. Таким чином, Данія у цій сфері входить в число абсолютних європейських лідерів.

Дата подальших послаблень призначена на 1 вересня. Будуть зняті обмеження на нічне життя. Алкоголь знову дозволять продавати вночі, відкриються дискотеки. Сертифікати та аналізи про щеплення більше не потрібні при відвідуванні ресторанів, фестивалів або послуг, пов'язаних з доглядом за тілом. З 1 жовтня санітарний пропуск повинен бути повністю скасований.