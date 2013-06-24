У Києві відбувся захід “Тематичні дискурси: посилення громад та роль соціального підприємництва” у межах програми “EU4Youth: Молодіжна зайнятість та підприємництво”. Цю програму підтримують Європейський Союз та Міністерство закордонних справ Литви. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Участь взяли понад сімдесят учасників з представників Уряду України, Представництва ЄС в Україні, дипломатичного корпусу, соціальних підприємців, громадських організацій, освітян. На заході обговорювалось, як соціальне підприємництво стає важливим ресурсом для відновлення країни.

“Молоді українці прагнуть змінювати країну і наше завдання як держави – створити для цього усі необхідні умови. Міністерство розуміє цю потребу і розвиває програми для молодих підприємців, підтримує ініціативи для молоді, включно з впровадженням “Молодіжної гарантії”, масштабує програму Create Ukraine як інструмент повернення українських фахівців додому. Все це допоможе створити нові стимули для талановитих українців розвиватися саме тут”, – зазначила заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Дарія Марчак.

Також Дарія Марчак наголосила, що Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України разом з партнерами розробляє міжвідомчу рамку підтримки молоді на ринку праці, готується до запуску ініціативи ЄС “Молодіжна гарантія”, а також спільно з KSE Foundation та міжнародними партнерами реалізує другий етап програми Create Ukraine, за яким до команд міністерств долучаться 25 молодих фахівців з міжнародним досвідом.

Загалом протягом 2024-2025 років в Україні, за підтримки програми EU4Youth, було створено понад двадцять нових соціальних підприємств – від друкарень і фотостудій до дитячих садочків та дослідницьких лабораторій. Десять із них були засновані ветеранами та внутрішньо переміщеними особами. Окрім створення робочих місць для молоді, ці підприємства також вирішують соціальні та екологічні виклики у своїх громадах.

Крім того, 370 молодих фахівців у галузі психології, педагогіки та соціальної роботи пройшли спеціалізоване навчання, 82 з них вже працюють персональними асистентами для людей з інвалідністю. Водночас у систему освіти України поступово впроваджуються травмоінформовані підходи, які допомагають формувати інклюзивне навчальне середовище та надавати підтримку дітям і молоді, що постраждали від війни.

Довідково

Програма “EU4Youth – Phase III: Молодіжна зайнятість та підприємництво”, що фінансується Європейським Союзомта Міністерством закордонних справ Литви, реалізує Центральне агентство з управління проєктами (CPVA) у країнах Східного партнерства. Серед них – Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія,Молдовата Україна. Програма триватиме до середини 2026 року та має на меті надання технічної допомоги урядовим і неурядовим організаціям для подолання безробіття серед молоді та підвищення рівня її працевлаштування.