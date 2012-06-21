За добу, що минула, у Києві на коронавірус захворіла 41 людина. З них п’ятеро медиків. На жаль, маємо ще один летальний випадок. Загалом підтверджений діагноз на COVID-19 нині має 2321 житель міста.
Про це під час брифінгу 18 травня повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.
За добу захворіли 26 жінок віком 18-82 роки і двоє дівчат 5 і 15 років та 11 чоловіків 29-65 років і двоє хлопчиків, яким по 9 років. До лікарень міста доправлено чотирьох пацієнтів. Решта лікуються вдома на самоізоляції під контролем медиків.
Найбільше нових випадків захворювання знову виявлено у Дарницькому районі – 11, у Святошинському – 9, а у Деснянському та Оболонському по 6 випадків.
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«Урядового кур’єра»