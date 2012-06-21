Плаття і зразки тканини археологи знайшли ще в 1980 році, але виставляються на огляд лише зараз. Це одне з найважливіших археологічних відкриттів, яке допомогло історикам краще зрозуміти якість життя в епоху, відому як «Темні століття» Древньої Греції. Експозиція демонструється в Національному археологічному музеї в Афінах. Знахідка – це добре збережене плаття, вік якого становить майже 3000 років (1100-750 рр. до н.е.).
Платя знайшли на місці археологічних розкопок в Лефкандіі, що на острові Евія, воно належало багатій громадянці древньої Лефкандії. Примітно, що саме в цьому поселенні зареєстровано перший військовий конфлікт в історії Греції. Історики вважають Евію сходами, яка стала тим наріжним каменем в еволюції Микенскої цивілізації в класичну Грецію. Також, крім сукні, на виставці демонструються й інші артефакти з місця розкопок.
Сукню було знайдено в могилі поряд із рештками кремованого чоловіки і жінки, похованих уздовж стіни під спорудою, яка називається «Херсон» (з грец. – могила героя). Також було виявлено чотири принесені в жертву коні. Попіл чоловіка був загорнутий у лляну тканину з бахромою і зберігався у бронзової амфорі з Кіпру. На амфорі викарбувано сцену полювання, а сама амфора містилася у ще більшій бронзовій чаші. На тілі жінки було кільце, бронзовий бюстгальтер і залізний ніж з ручкою зі слонової кістки.
Крім цього, на жінці також був рідкісний вавилонський горжет, якому, за оцінками археологів, на момент похорону вже було понад тисяча років.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»