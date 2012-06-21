Державна служба на сьогодні мусить керуватися двома головними принципами: чистотою і прозорістю. Про це заявив Президент Петро Порошенко під час зустрічі з державними службовцями, яка відбулася напередодні 100-річчя державної служби України. «Ми зробили дуже багато, але завдання, які ще стоять перед нами, не легші», — вважає Президент. Нинішній державний апарат має «потужну команду», яка, сподівається глава держави, здатна виконати ці завдання й дати відповідь на складні виклики.

Петро Порошенко зауважив, що небагато держав можуть похвалитися історією державної служби, і нагадав, що цього року відзначають 100-річчя державної служби в Україні. Адже 1918-го гетьман Павло Скоропадський провів усі необхідні установчі заходи й заснував корпус державної служби України. Глава держави наголосив, що ті керівники, які не приділяли належної уваги службовим кадрам, не могли похвалитися сильною державою.

Сучасна незалежна Україна має сильний корпус держслужби. «Щасливий, що ми зробили висновки, і нині в умовах гібридної війни, російської агресії, в якій використовують найсучасніші технології, щоб підірвати єдність зсередини, Москві це не вдається. І потужним цементувальним чинником тут є державні службовці», — заявив Петро Порошенко. Він нагадав, що закон про державну службу, який було написано із залученням досвіду багатьох держав, містив зокрема значне скорочення кількості державних службовців. За словами Президента, з 2015 року державний апарат було скорочено майже на 20%.

Глава держави наголосив, що за кілька останніх років робота державної служби стала набагато прозорішою, а інформація про доходи чиновників — відкритою. Петро Порошенко переконаний, що необхідно робити все, щоб відновити престиж державної служби. «Прозорість конкурсів, незалежне оцінювання слугують потужними стимулами того, щоб державні службовці розвивалися й прогресували», — зауважив він.

Однак є недоліки й потреба в удосконаленні служби. «Ми повинні забезпечувати відповідні ліфти в державній службі. І від начальника відділу, начальника управління, начальника департаменту має більше залежати», — пояснив Президент, додавши: якщо людина себе добре зарекомендувала, вона матиме змогу кар’єрного розвитку.

На державну службу приходить талановита молодь, яку не лякає вимога заповнення електронних декларацій про доходи. На думку Петра Порошенка, «це рух уперед». Він повідомив, що триває обговорення способів удосконалення роботи Національної академії державного управління при Президентові України. Для цього планують використати досвід наших іноземних партнерів, зокрема Франції.

Президент звернувся до учасників зустрічі із привітанням з нагоди свята. «Я приїхав не для того, щоб повчати чи давати вказівки, а щоб чітко продемонструвати, що ми з вами єдина коман­да державників, які роблять надзвичайно важливу справу», — сказав Петро Порошенко.

Президент розповів, що в часи, коли він працював на посаді міністра закордонних справ, держслужбовці МЗС дотримувалися правила трьох «П»: порядність, патріотизм і професіоналізм. «Мені приємно, що ці три «П» точно характеризують і державну службу України. Щиро вам дякую за те, що кожен з вас присвятив себе служінню державі в ці дуже непрості часи. Вітаю вас зі 100-річчям державної служби України. Переконаний, що з такою потужною армією державних службовців ми з вами переможемо», — наголосив він.

Оксана КРАМАРЧУК

для «Урядового кур’єра»