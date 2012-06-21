Найдорожчим містом у світі за рівнем витрат на проживання для експатріантів у 2020 році став Гонконг. На другому місці опинився Ашгабат, третю й четверту позицію посіли Токіо й Цюріх. Сінгапуру дісталося п’яте місце, а Нью-Йорк, який у рейтингу за минулий рік посідав дев’яте місце, у 2020-му піднявся на шосте.
Опитування, базоване на інформації, зібраній у березні, було проведене американською консалтинговою компанією з питань людських ресурсів Mercer. Серед інших міст, які потрапили до топ-10 найдорожчих міст для іноземців, — Шанхай (7), Берн (8), Женева (9) та Пекін (10). За даними опитування, найдешевшими міста для експатріантів стали Туніс (209), Віндгук, столиця Намібії, (208), Ташкент і Бішкек (206).
Опитування Mercer — одне з найавторитетніших у світі й розроблене для того, щоб допомогти багатонаціональним компаніям і урядам визначити стратегії компенсації своїм співробітникам-іноземцям. Нью-Йорк використовується як базове місто для всіх порівнянь, а обмін валют вимірюється у відношенні до долара США. До опитування входить близько 400 міст по всьому світу. Цьогорічний рейтинг включає 209 міст на п’яти континентах і вимірює порівняльну вартість понад 200 позицій, включаючи житло, транспорт, їжу, одяг, товари для дому й розваги.
«Закриття кордонів, призупинення авіапольотів, інші обмежувальні заходи вплинули не лише на вартість товарів і послуг, а й на якість життя експатріантів», - сказав президент Mercer Ілля Боніч. За його словами, зміни клімату, проблеми довкілля, виклики сфери охорони здоров’я підштовхнули транснаціональні компанії до думки про те, як зусилля міської влади щодо сталого розвитку можуть вплинути на якість життя їхніх іноземних працівників.
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«Урядового кур’єра»