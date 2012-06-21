У Харкові відкрили перший в Україні соціальний готель. Вартість проживання на добу - 40-50 гривень.
У готелі є 19 номерів, в яких можуть розміститися 50 осіб.
Раніше це було складське приміщення. Після капітального ремонту в будівлі з'явилися санвузли, кухня і пральня. Готель адаптований для людей з інвалідністю.
Тут зможуть зупинитися люди, у яких немає житла, або ті, хто потрапив у складні життєві обставини, а також внутрішньо переміщені особи.
Заселитися в готель можна вже сьогодні, але повноцінно він почне функціонувати з 1 січня. Користуватися послугами соціального готелю можна до 90 днів.
Будівля готелю було відремонтовано Харківською міськрадою за підтримки німецької організації GIZ.
Німецькі інвестори виділили на ремонт 11,5 мільйона гривень.
Адреса соціального хостелу: вул. Валентіновскім, 23г
Ціни 40-50 гривень на добу.