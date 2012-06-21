За сприяння Київської міської та районних в місті Києві державних адміністрацій цими вихідними, 21 та 22 жовтня, відбудуться традиційні сільськогосподарські ярмарки. Про це повідомили в Департаменті промисловості та розвитку підприємництва.
21 жовтня (субота) ярмарки відбудуться у:
♦ Голосіївському районі – вул. Голосіївська, 4-10, вул. Паньківська;
♦ Дарницькому районі – вул. Ревуцького;
♦ Деснянському районі – вул. Маршала Жукова (у межах вул. Космонавта Волкова та просп. Лісового), вул. М. Закревського (у межах просп. В. Маяковського, 2-А та вул. Т. Драйзера);
♦ Дніпровському районі – б-р І. Шамо, 2-12;
♦ Оболонському районі – вул. П. Калнишевського, 1-5;
♦ Печерському районі – вул. К. Білокур;
♦ Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
♦ Святошинському районі – вул. М. Булгакова, 10-13/1;
♦ Солом’янському районі – вул. Героїв Севастополя, 42 (у межах вулиць М. Донця та Героїв Севастополя, 35-А);
♦ Шевченківському районі – В. Василевської, 1-17.
22 жовтня (неділя) ярмарки відбудуться у:
♦ Голосіївському районі – вул. Маршала Конєва (у межах вулиць Вільямса та Ломоносова);
♦ Печерському районі – вул. І. Кудрі (у межах вулиць Іоанна Павла ІІ та Чигоріна);
♦ Солом’янському районі – вул. Ф. Ернста, 14-А;
♦ Святошинському районі – б-р Академіка Вернадського, 79;
♦ Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.