Середня номінальна заробітна плата в Україні за червень 2018 року становила 9141 гривню. Це у 2,5 раза більше за мінімальний її рівень і на 24,2% більше, ніж торік за аналогічний період, повідомляє прес-служба Мінекономрозвитку. Найбільше зростання продемонстровано в Донецькій області, де досягнуто показника 9774 гривні, на Київщині зафіксовано 9481 гривню, на Дніпропетровщині — 9065 гривень.