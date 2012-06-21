Василь БЕДЗІР,
«Урядовий кур’єр»
Премія «Золота Дзиґа», яка щороку вручається Українською кіноакадемією, цьогоріч вперше вручалася в онлайні. З 37 українських фільмів, які демонструвалися у вітчизняних кінотеатрах вподовж 2019-го, відзначалися кращі в 23 номінаціях.
Серед номінацій — дві нові, зокрема «Відкриття року». Переможцем у ній стала стрічка «Мої думки тихі» режисера Антоніо Лукіча. Вона отримала й премію за кращий сценарій, авторами якого виступили Антоніо Лукіч і Валерія Кальченко. Ще одна нагорода, отримана цим же фільмом — за найкращу жіночу роль, буде вручена Ірмі Вітовській.
«Мої думки тихі» — трагікомедія і є дебютним твором молодого митця, який народився і виріс в Ужгороді. Стрічка прикметна й тим, що стала водночас дебютною повнометражною для режисера. Події фільму відбуваються в Києві та на Закарпатті. Проба «режисерського хисту» виявилася настільки вдалою, що її переглянули десятки тисяч глядачів.
— Цей фільм був дуже важливий для багатьох. Для нас, для режисера, для батьків та дітей. Мені здається, він також важливий для кінематографа, оскільки показав, що авторські фільми можуть збирати аншлаги. Як сказав нещодавно один український продюсер: «Українське кіно — не шлак». Тому дуже важливо, що ця стрічка з'явилась. Але це, перш за все, заслуга таланту Антоніо Лукіча, — наголосив продюсер стрічки Дмитро Суханов.
Вийшовши в український кінопрокат 16 січня 2020 року, стрічка «Мої думки тихі» йшла в прокаті п'ять тижнів і зібрала майже 9,5 мільйона гривень. Вона отримала вагому державну підтримку: 8,9 мільйона гривень із загального її кошторису у 9,2 мільйона.