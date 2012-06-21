Україна виконала дорожню карту реформи місцевого самоврядування на понад 80%. Про це заявила президент Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи Гудрун Мослер-Тьорнстрьом під час зустрічі з віце-прем’єр-міністром — міністром регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадієм Зубком. Він заявив, що наша держава досягає європейських стандартів у реалізації реформи місцевого самоврядування. І нагадав, як 2015 року з Радою Європи було підписано дорожню карту реалізації реформи і сформовано графік її впровадження. «У ЄС усвідомлюють, що Україні нелегко виконати її одразу на 100%, але стан виконання на понад 80% — хороший показник. Європейський Союз готовий і надалі підтримати її на цьому шляху й у цій роботі», — відповіла поважна гостя.
Як повідомляє прес-служба віце-прем’єра, він представив делегації Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи стан реалізації реформи децентралізації. «Кожна така зустріч, інформування про розвиток реформи, створення громад, упровадження якісних сервісів на місцевому рівні, напрацювання законодавчої бази знакова для України. Це обмін досвідом. Ми отримали практичні рекомендації, які Україна використовуватиме наступного року до здійснення ЄС чергового моніторингу», — наголосив Геннадій Зубко.
Сторони обговорили стан виконання дорожньої карти з ЄС щодо місцевої та регіональної демократії в Україні, можливості запровадження нових повноважень, посилення системи місцевого самоврядування за стандартами ЄС. Гудрун Мослер-Тьорнстрьом виокремила традиції успішної співпраці й довгострокових планів у впровадженні реформи місцевого самоврядування між урядом України і Конгресом місцевих та регіональних влад Ради Європи.
Катерина ЦАРЬОВА
для «Урядового кур’єра»