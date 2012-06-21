Уперше місія Міжнародного валютного фонду цікавиться реформою децентралізації. Це саме та реформа, яка повністю змінює систему управління в державі, фінансові можливості й потенціал регіонів. Про це під час презентації моніторингу реформи децентралізації представникам МВФ повідомив віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко.
«Децентралізація — це не лише зростання місцевих бюджетів, а й мотивація місцевого самоврядування до залучення інвестицій для розвитку громад, впровадження інфраструктурних проектів. Реформи, які впроваджуються в країні, це своєрідна 3D-модель. Адже реформа будь-якої галузі — медичної, освітньої, соціальної — опускається на рівень громад, які також проходять етап трансформації. Кожну реформу має бути верифіковано саме на рівні громад», — наголосив Геннадій Зубко.
Уряд уже здійснив перший етап фінансової децентралізації: ухвалено зміни до Бюджетного та Податкового кодексів щодо передачі органам місцевого самоврядування додаткових бюджетних повноважень і закріплення стабільних джерел доходів для їх реалізації. І місцеве самоврядування отримало істотне поліпшення фінансового стану.
Упродовж трьох років з початку реформи децентралізації доходи місцевих бюджетів зросли на 102,1 мільярда гривень, або в 2,5 раза — із 68,6 мільярда у 2014 році до планових не цей рік 170,7 мільярда (хоч очікуване виконання становить 190 мільярдів гривень).
«Сьогодні перед країною стоять важливі виклики. Ми якнайшвидше повинні законодавчо підсилити реформу децентралізації та внести зміни до Конституції. За державою має бути закріплено контрольні функції з визначення принципів децентралізації і спроможності місцевого самоврядування, а виконавчі — передати громадам», — цитує слова урядовця його прес-служба.
Серед питань, які обговорювали на зустрічі з представниками МВФ, — подальше бачення розвитку реформи, зокрема фінансового аспекту й секторального виміру; законодавче забезпечення об’єднання громад, а також ухвалення змін до Конституції; підвищення рівня автономії та самостійності об’єднаних громад з ухвалення рішень у результаті реформ; імплементація реформи на місцях тощо.
На сьогодні вже майже 3 тисячі місцевих рад або вже об’єдналися, або вийшли на фінальну стадію об’єднання. А після місцевих виборів 29 жовтня 2017 року в Україні діятиме вже близько 700 добровільно об’єднаних територіальних громад.
Відділ новин «Урядового кур’єра»