«Попри пандемію, уряд продовжує реформу децентралізації. Сьогодні затвердили перспективні плани ще трьох областей: Хмельницької, Херсонської та Луганської. Всі плани є результатом спільної роботи уряду, народних депутатів, представників громад і експертів. Це черговий етап до завершення реформи та формування спроможних громад. Саме такі громади зможуть забезпечити українців доступними та якісними послугами», — написав у своєму Телеграм-каналі Премєр-міністр Денис Шмигаль за підсумками сьогоднішнього засідання уряду.
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«Урядового кур’єра»