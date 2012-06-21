Ця реформа якісно змінює український Донбас і робить життя тут безпечнішим. Таке переконання висловив віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко під час вaідкриття центрів безпеки громадян у двох об’єднаних територіальних громадах Донецької області — Іллінівській та Миколаївській.
«Раніше не вірили, що громади об’єднаються й одержать від держави і підтримку, і фінансову допомогу, за рахунок чого зможуть не лише утримувати інфраструктуру, об’єкти освіти й охорони здоров’я, а ще й думати про безпекові функції. Співпраця з ОДА, ДСНС, Міносвіти, МОЗ дає результати: ми бачимо, як змінюється інфраструктура кожної громади. Децентралізація стає дедалі дієвішим інструментом відновлення Донбасу, забезпечення нової якості життя. Ми бачимо на Донеччині відновлену інфраструктуру, відбудовані школи й дитячі садочки, медичні й культурні заклади. Нещодавно тут відкрили нову опорну школу, сьогодні центри безпеки. У межах ДФРР торік реалізовано 22 проекти. Наша мета — використовуючи всі інструменти, які дає децентралізація, відновити Донбас і дати громадянам регіону належну якість послуг у різних галузях — освіті, медицині, безпеці», — цитує Геннадія Зубка його прес-служба.
Протягом 2018-го заплановано створити загалом 8 центрів безпеки громадян в ОТГ області. Для цього передбачено кошти з обласного бюджету обсягом 56 мільйонів гривень.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»