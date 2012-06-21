Пріоритетні напрями роботи Мінрегіону на 2018 рік — передача на місця повноважень у сфері земельних відносин, початок роботи Фонду енергоефективності, впровадження Житлового кодексу та ухвалення Містобудівного. Про це заявив віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко під час прес-конференції, присвяченої питанням децентралізації, енергоефективності, дерегуляції та будівництва. Чимало уваги приділятимуть розробленню стратегії поводження з водними ресурсами, плануванню територій і подальшій передачі повноважень державного архітектурно-будівельного контролю на місця.
Посадовець повідомив, що в Україні створено 467 опорних шкіл, з яких 156 — в об’єднаних територіальних громадах. У цьому розрізі вкрай важлива співпраця із профільними міністерствами. «Це той результат, який має показати, що випускники, які складають ЗНО в сільській місцевості чи в місті, нічим не відрізняються», — пояснив Геннадій Зубко. Уже реалізовано 115 проектів у межах створення освітнього середовища «Новий освітній простір». Лідери у цьому Харківська, Дніпропетровська, Одеська, Київська та Львівська області.
За словами віце-прем’єра, 30% українців живуть у сільській місцевості. Саме тому потрібно попрацювати на надання якісних медичних послуг у віддалених від центру регіонах шляхом проведення телеконсультацій фахівців. «Такого немає ніде в Європі, тому що і Німеччина, і Голландія, і Франція, й інші країни мають лише 5—7% сільського населення», — нагадав посадовець. А в нас є області, де у сільській місцевості понад 50% українців. Лідер в цьому рейтингу — Львівщина. Там 959 тисяч селян.
Згідно з даними віце-прем’єра, в Україні відкрито 734 центри надання адміністративних послуг (ЦНАП), з яких 56 — в ОТГ. Особливу подяку він висловив партнерові Мінрегіону Програмі для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку «U-LEAD з Європою». Надання адміністративних послуг Геннадій Зубко назвав обличчям влади.
А ще учасники заходу почули, що в межах децентралізації до загального фонду місцевих бюджетів у 2017-му надійшло 192 мільярди гривень. Доходи місцевих бюджетів ОТГ зросли до майже 9,5 мільярда гривень. У деяких ОТГ дохід на одного українця становив 8 тисяч гривень. На показники позитивно вплинула фінансова децентралізація. Геннадій Зубко висловив сподівання, що зростання місцевих доходів у 2018 році сягне 220 мільярдів гривень.
Зросли і обсяги житлового будівництва. Кількість відмов під час отримання дозволів скоротилася до 2%. В Україні затверджено 13 нових будівельних норм. Це сприятиме впровадженню європейських нормативів.