Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Процес створення об’єднаних територіальних громад на Харківщині останнім часом явно пробуксовує. Ця ситуація, за словами голови Харківської обласної держадміністрації Олексія Кучера викликає певне збентеження і тому в регіоні планують створити нове управління ХОДА, яке цілеспрямовано займатиметься питаннями децентралізації в області.
Про це Олексій Кучер повідомив під час зустрічі з керівником Східного регіонального хабу Програми U-LEAD withEurope Денисом Ткачовим та звернувся до нього з проханням попрацювати у регіоні якомога ефективніше, зазначивши, що керівництво області зацікавлене в підтримці з боку міжнародних партнерів, оскільки Харківщина наразі демонструє не найкращі показники в децентралізації та об’єднанні громад.
Створення нового підрозділу, на думку експертів, і справді може стати тим каталізатором, що сприятиме рестарту реформи в області на більш високому рівні ефективності та якості.
Як зауважив Денис Ткачов, акцентуючи на завершенні першого етапу реалізації великої міжнародної програми, що підтримує децентралізацію в Україні, нині, в період перехідного періоду, особливо важливодонести певні меседжі до всіх стратегічних партнерів на регіональному рівні в контексті завершення процесу добровільного об’єднання громад.