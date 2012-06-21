Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
«Щоб уникнути двовладдя, потрібне єдине бачення децентралізації», — сказав голова Рівненської обласної ради Олександр Данильчук на онлайн засіданні під головуванням президента асоціації районних та обласних рад Сергія Чернова. Тут разом з експертами обговорили, які кроки необхідні для завершення реформи децентралізації на регіональному та субрегіональному рівнях.
«Насамперед це зміни до Конституції. А вони неможливі без єдиного бачення реформи у всіх учасників процесу, — каже Олександр Данильчук. — Йдеться, зокрема, про чіткий розподіл повноважень між місцевими радами, їх виконкомами та префектами. Повноваження префекта повинні бути чітко визначені та стосуватися лише контролю за роботою органів місцевого самоврядування. Перехідний період після запровадження реформи. Голова обласної ради обирається депутатами та очолює виконавчий комітет ради. Це дозволить уникнути двовладдя на місцях і працювати на розвиток територій.»
Схожі точки зору висловили й інші учасники платформи. Президент асоціації Сергій Чернов резюмував, що упродовж двох днів рішення правління доопрацюють та надішлють до Президента, Голови Верховної Ради та Прем’єр-міністра. Незважаючи на карантин, він наполягатиме на терміновій зустрічі з Головою Верховної Ради, Прем’єр — міністром та представниками всіх регіонів України. Щоб офіційний Київ відреагував на позиції громад щодо законопроєкту №2653 «Про внесення змін до закону «Про місцеве самоврядування в Україні» та подальшого розвитку децентралізації.