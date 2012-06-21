Керівництво РНБО ознайомилося з технологічними можливостями нового обладнання ДАХК «Артем» та проектом виробництва боєприпасів. Це дало підстави Секретареві РНБО Олександрові Турчинову стверджувати, що в Україні створено нову технологічну лінію з виробництва ракетних корпусів. Серійне виробництво розпочнеться з 2018 року, повідомляє УНІАН.
Це серйозний крок у зміцненні ракетного щита країни і забезпеченні всього спектра ракет для реактивних систем залпового вогню. Важливо це і з огляду на загострення проблеми після втрати на арсеналах значної частини боєприпасів. Поки що відновлення відбувається за технологіями, які використовували ще в Радянському Союзі. Але ми вже повністю перейшли до виробництва української ракети: від ракетного двигуна до корпусу й бойової частини. А електронне обладнання й системи управління вогнем навіть випереджають розробки російських конкурентів. На підприємстві з використанням новітніх технологій обладнано прес для виготовлення корпусів снарядів великих калібрів, зокрема 152 мм.