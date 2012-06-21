Володимир КОЛЮБАКІН,

«Урядовий кур’єр»

Торік імпорт сільськогосподарської техніки в Україну становив лише $769,2 млн. Це на 17% менше, ніж позаторік. Як зауважив завідувач відділу інвестиційного та матеріально-технічного забезпечення Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», д.е.н. Олександр Захарчук, особливий спад спостерігався щодо імпорту техніки для рослинництва.

Так, зернозбиральних комбайнів було завезено на 12,9% ($25 млн) менше, сівалок — менше на 20,3% або ж 27,3 млн (відсоток більший, а грошова сума менша тому, що сівалки дешевші за комбайни). Найбільше купили тракторів — на $345,9 млн, 45% від загальної вартості всієї завезеної техніки. Обсяги закупівель іншої техніки (плуги, борони тощо) вельми незначні.

Майже 30% тракторів завезено зі США, на другому місці розривом майже удвічі (17,5%) — Китай. Білорусь, попри пам’ять минулих років, посунулася на третє місце — 13,3%.

З комбайнами картина інша — 47,1% їх було завезено з Німеччини, 25,5% — з Бельгії (хто б подумав!). США — на третьому місці (13,1%). А Польща з її невеликими комбайнами для малих господарств опинилася на четвертому —9,3%.

Якщо обсяги імпорту сільгосптехніки знизилися, то може зросли відповідні обсяги експорту? Теж ні. Олександр Захарчук зазначає: експорт сільгосптехніки з України ніколи особливо великий не був, але торік знизився ще на 9,4%, у грошовому виразі він тепер становить аж $37,6 млн.

Особливого спаду зазнав експорт тракторів — $3,3 млн проти 7,4 млн 2018 року. А от що цікаво — рівно третину, 33,3% тієї кількості, яку все ж вдалося відправити на експорт, на $1,1 млн, закупила… Білорусь! Трохи менше за неї — Румунія (27,3%) і вже зовсім мізерні частки припали на Молдову, Кубу та Ізраїль.

Дещо більше купили українських сівалок — на $10,3 млн. Знов-таки, 36,9% придбала Білорусь, 26,2% — Казахстан, 12,6% — Молдова тощо. Та все одно їх було продано на 30% менше, ніж позаторік. Впали показники і по косарках, більше половини яких закупила Росія, і по інших видах сільгосптехніки.

Може, решту розкуповують у самій Україні, тому на експорт просто не залишається? І тут ні. Рівень забезпеченості аграріїв сільгосптехнікою, за даними Інституту аграрної економіки, становить нині менш як 50% («УК» від 9 квітня)!

Щоправда, сільгоспвиробники більше надають перевагу техніці закордонного виробництва — вона надійніша й продуктивніша, зауважує Олександр Захарчук. Але ж, як бачимо, і її купують менше…

Причин тут кілька, головна — дефіцит коштів у аграріїв: їхнє становище погіршилося зі скасуванням особливого режиму стягнення ПДВ. Додало клопоту зміцнення курсу національної валюти: виручка від експорту впала, натомість складові сільськогосподарського виробництва, хоча й імпортні, все одно дорожчали. З падінням курсу гривні подорожчав імпорт.

А тепер, з прийняттям закону про ринок землі, сільгоспвиробники воліють приберегти кошти на викуп тих ділянок, які наразі обробляють, аби їх не викупив хтось інший з метою шантажу. Тобто, на техніку коштів вже не залишається. Відповідно, втрачаються перспективи розвитку вітчизняного машинобудування, воно не зможе опанувати сучасні технології, поліпшити якість, тоді українські вироби купуватимуть ще менше… Все, коло замкнулося!