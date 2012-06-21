За два останні роки в Харківській області створено 3 тисячі нових місць у дитячих садках. Торік відкрито 21 дитсадок та 35 додаткових груп у закладах, які працюють. Загалом у дошкільних закладах освіти створено 1676 нових місць.
Голова харківської облдержадміністрації Юлія Світлична наголосила, що подальший розвиток мережі дошкільних закладів в області визначено одним із пріоритетів 2019 року.
Нові дитсадки та дошкільні підрозділи в навчально-виховних комплексах і ліцеях з’явилися в Балаклійському, Сахновщинському, Зміївському, Куп’янському районах. Ще п’ять закладів, серед яких два приватних, відкрито в Харкові. Тривають будівельні роботи на масштабних об’єктах мережі дошкільної освіти в Пісочині та Південному Харківського району.
У Пісочині торік у вересні розпочали будівництво комплексу, в який входитимуть школа та ДНЗ на 95 місць. Будівництво додаткового триповерхового корпусу в Південному дасть змогу створити 130 місць для дошкільнят.
«Ми вже передбачили фінансування дошкільної освіти і збільшуватимемо кількість місць для дітей там, де необхідно. Закуповуємо високоякісне обладнання та меблі. Важливо, що об’єкти, які будують в області, — це сучасні заклади: красиві, комфортні та оснащені всім необхідним. У селі малюки мають не гірші, а подекуди навіть кращі умови, ніж в обласному центрі», — підкреслила Юлія Світлична.