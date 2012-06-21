А прийом цієї речовини у різних формах позитивно впливає на захист від зараження

До такого висновку прийшли вчені з Бірмінгемського університету за результатами проведеного дослідження, їх висновки опубліковані на ресурсі medRxiv.

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У травні 2020 року вчені відібрали зразки крові 392 медичних працівників Національної служби охорони здоров’я, що працювали з інфікованими пацієнтами та ізольованими через підозри на COVID-19. Аналіз проводився на предмет наявності антитіл до SARS-CoV-2 і рівень вітаміну D.

Результати показали, що у значної частини співробітників спостерігався брак вітаміну (менше 30 нмоль / л) і, як правило, це стосувалося чоловіків і людей з високим індексом маси тіла. Медпрацівники з дефіцитом вітаміну D заявляли про ломоту, біль у тілі і м’язах, у більш рідкісних випадках – про респіраторні симптоми і підвищену температуру.

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У зразках з нормальною концентрацією вітаміну були виявлені антитіла до SARS-CoV-2. За словами авторів роботи, цей факт доводить здатність вітаміну D посилювати захисну функцію організму від зараження коронавірусом SARS-CoV-2.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»