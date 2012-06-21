На Зміївській ТЕС тривають пусконалагоджувальні роботи з переведення на неантрацитове вугілля. Як розповів начальник управління паливно-енергетичного комплексу Харківської облдержадміністрації Олексій Белоцький, 30 травня на енергоблоці №2 Зміївської ТЕС ПАТ «Центренерго» завершено комплекс будівельно-монтажних робіт з технічного переоснащення систем подачі, приготування та спалювання антрацитового палива з переведенням котлоагрегатів на використання вугілля марки «Г» і «ДГ».
«Згідно з наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, введення енергоблоку №2 у промислову експлуатацію передбачено до 1 вересня 2017 року. Енергоблок №5 Зміївської ТЕС має бути переведено на марку «Г» до 15 вересня 2017 року, — зазначив Олексій Белоцький. — Завдяки співпраці Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, ПАТ «Центренерго» і керівництва Харківської обласної адміністрації Зміївська ТЕС першою в Україні переходить з дефіцитного енергетичного вугілля марок «АШ» та «П» на використання вугілля газової групи. Це вкрай важливий проект у підвищенні енергонезалежності й енергобезпеки не тільки Зміївської ТЕС, а й усієї Об’єднаної енергосистеми України».
Паралельно з технічними роботами на Зміївській ТЕС триває накопичення складських запасів вугілля. На сьогодні його обсяги становлять понад 110 тисяч тонн, що забезпечить стабільну роботу електростанції в опалювальний сезон 2017—2018 років. Крім того, ПАТ «Центренерго» та Зміївська ТЕС готуються до подальшої реконструкції енергоблоків №1 та №9 зі спорудженням установки сіркоочищення.
«Завдяки реалізації цих проектів буде подовжено строк експлуатації обладнання ТЕС, істотно поліпшено екологічні й економічні показники енергообладнання. Також це надасть можливість знизити вартість палива, забезпечити безперебійне постачання вугілля з Львівсько-Волинського басейну для стабільної генерації», — пояснив Олексій Белоцький.