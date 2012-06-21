На осінню сесію ПАРЄ, яка відкриється наступного тижня у Страсбурзі, поїдуть лише ті депутати, які входили до попереднього складу української делегації. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
За його словами, на знак протесту проти безумовного повернення до ПАРЄ російської делегації було ухвалено рішення не подавати на розгляд асамблеї повноваження новопризначеної делегації від Верховної Ради, що автоматично продовжує повноваження старого складу. «Таке рішення ухвалено для того, щоб голос України у ПАРЄ все-таки звучав і щоб не віддавати ПАРЄ на відкуп кремлівській пропаганді», — переконує Олексій Гончаренко.
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