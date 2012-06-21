Провідні науковці України провели семінар в Національному природному парку «Білобережжя Святослава», що знаходиться на території Кінбурнської коси Очаківського району Миколаївської області. Йшлося про організацію моніторингу дельфінів. Серед вчених — представники Інституту морської біології України, Інституту рибного господарства, міжнародної асоціації акваріумів та дельфінаріїв. Участь в семінарі взяли працівники РЛП «Кінбурнська коса», НПП «Білобережжя Святослава» та небайдужі волонтери.
Актуальність заходу визначено тим, що протягом 2017 року на акваторіях парку, Дніпро-Бузького та навіть Бузького лиманів зафіксовано низку фактів нетипової поведінки цих рідкісних тварин та досить численні випадки їх загибелі. Для встановлення причин такого стану, виявлення його масштабів та в перспективі напрацювання рекомендацій з попередження зменшення чисельності, потрібно організувати дієвий моніторинг на рівні первинної ланки. Основа цієї ланки — інспектори служби державної охорони заповідних об’єктів, науковці парку та волонтери, що працюватимуть на основі єдиних методичних підходів. Для цього морські біологи розробили спеціальну анкету та роз’яснили порядок її заповнення. Учасники семінару також обговорили пропозиції та порядок взаємодії при відборі зразків тварин, передачі їх на визначення для проведення генетичної та ветеринарної експертизи, координації наукових установ при проведенні обліків дельфінів.